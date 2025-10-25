Макс Ферстаппен о Норрисе и Пиастри: «Чтобы выиграть первый титул, нужно обладать железными нервами»

Ферстаппен дал совет Норрису и Пиастри.

Пилот «Ред Булл » считает, что для победы в чемпионате его соперникам из «Макларена » Оскару Пиастри и Ландо Норрису нужны крепкие нервы.

При этом нидерландец отметил, что его нынешнее положение отличается от того, в котором он пребывал в 2021-м, когда боролся за первый титул в карьере против семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Трудно сказать, тогда [в 2021 году] я вел определенную игру. Сейчас мне этого не нужно. На тот момент у меня не было титула. Теперь же у меня их несколько – а у них [у Пиастри и Норриса] ни одного. На данном этапе сезона ты по умолчанию нервничаешь сильнее, если еще ни разу не становился чемпионом.

Ты всегда пытаешься показать максимум, стремишься не допустить ни одной серьезной ошибки и постоянно ищешь возможность добиться прогресса – для этого нужно обладать железными нервами.

Очень легко сказать про кого-то, что «он агрессивный пилот». Думаю, многие гонщики могут действовать агрессивно. Но также нужно обладать определенной сообразительностью и умением считывать гонки и происходящие события», – отметил Ферстаппен.

