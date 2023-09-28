Джеймс Воулз: «Уильямс» хочет, чтобы Сарджент выступал в 2024-м. Перед Логаном стоят очень четкие цели»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Уильямс тесты Формула-1 Формула-1 Формула-2 Александр Албон Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Джеймс Воулз надеется, что Логан Сарджент останется в «Уильямсе».

Руководитель команды заявил, что предпочтительным вариантом было бы продление контракта с американским гонщиком на сезон-2024. Для этого Сардженту необходимо прибавить до конца года.

«Перед Логаном стоят очень четкие цели, которых нужно достичь до конца сезона, и мы последовательно с ним работаем. И это важный момент: мы с ним работаем. Мы хотим, чтобы он добился успеха, и мы хотим, чтобы он был в болиде в следующем году. Это и наша задача тоже.

Мы взяли пилота из «Формулы-2» без существенного времени на тестах, посадили его в эту машину в Бахрейне на полтора дня и пожелали удачи перед ужасно трудным для новичков сезоном.

Есть и очень позитивные признаки. Во-первых, Логан использовал другой аэродинамический пакет в сравнении с Алексом [Албоном]. Так что разница не совсем та, что мы видим в протоколах. В Сузуке он набирал ход, в третьей практике и в квалификации до аварии он показывал времена в десятой от Алекса – на одной из сложнейших трасс сезона.

Прогресс в некоторых формах есть, однако его, очевидно, затмевают многочисленные проблемы, а также аварии. Мы продолжим работать с Логаном, вкладываться в Логана – мы хотим, чтобы он добился успеха. Он проходит этот путь вместе с нами, с «Уильямсом».

У нас есть молодежная программа, в которую мы продолжим вкладываться. Лишь в том случае, когда все мы придем к выводу, что достигли конца пути, будут приняты какие бы то ни было решения. Пока мы даже не близки к этому», – сообщил Воулз.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

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6 комментариев

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Minuvert
В Уильямсе считают, что даже такой Логан лучше Мика)
+2
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Роман
У него отец миллиардер или спонсоры такие крутые?
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pan_admiral
Он тебе жизнь что ли спас? Или вас что то другое связывает?
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rtr_return
Кто-то выписал чек ещё на пару разбитых машин
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Adams
Ответ Роман
У него отец миллиардер или спонсоры такие крутые?
Дядя миллиардер
0
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dw4xbhdgb8
Ответ Minuvert
В Уильямсе считают, что даже такой Логан лучше Мика)
И правильно делают😅
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