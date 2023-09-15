Серхио Перес о будущем: «В начале 2024-го посмотрим, чего хочет «Ред Булл», чего хочу я»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Серхио Перес поделился мыслями о будущем в «Ред Булл».

По словам мексиканского пилота, он продолжит выступать за команду из Милтон-Кейнса в 2024 году. Старт следующего сезона станет определяющим для «Ред Булл» и Переса в вопросе продления контракта.

«Я остаюсь здесь еще на год, а потом посмотрим. Это мое понимание ситуации.

Мы хотим провести этот сезон настолько конкурентоспособно, насколько возможно, начать следующий. Полагаю, в начале следующего года мы будем иметь более четкое представление о том, чего хочет команда, чего хочу я.

В этом году я понял, что невозможно делать все самому. Нужна команда, необходима поддержка с ее стороны и наоборот. Гонщик должен верить и быть целеустремленным.

Мы добились большого прогресса, чтобы сделать мой пилотаж более естественным. Безусловно, я ощущаю, что возвращаюсь к своему стилю пилотажа», – сообщил Перес.

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2 комментария

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Shico_I
Третий сезон в команде, а все ищет свой пилотаж..,
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Minuvert
Ответ Shico_I
Третий сезон в команде, а все ищет свой пилотаж..,
Ничего удивительного. Болид развивается по ходу сезона, от Гран-при к Гран-при привозят обновления, кому-то подходит, кому-то нет. В начале чемпионата и в конце совершенно разные болиды получаются. Плюс переходный регламент
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