Валттери Боттас: «Большинство гонщиков ожидало 4-ю зону DRS на новой прямой в Сингапуре»

Теги ФИА Гран-при Сингапура Формула-1 Валттери Боттас Эстебан Окон Альфа Ромео Альпин Авто

Гонщики выступают за четвертую зону DRS в Сингапуре, заявил Валттери Боттас.

Перед Гран-при 2023 года конфигурация трассы подверглась изменениям: четыре поворота (с 16-го по 19-й) заменили на новую прямую. Пилоты «Формулы-1» полагали, что на ней расположится новая зона DRS, однако ФИА не решилась на такой шаг.

«Ситуация улучшится, но не думаю, что будет разница, если говорить о более легких обгонах. Обгонять на таком треке тяжело.

Большинство гонщиков ожидало, что появится еще одна зона DRS на прямой. Уверен, мы это обсудим», – сказал гонщик «Альфа Ромео».

Эстебан Окон из «Альпин» подтвердил слова коллеги:

«Мы все выступаем за то, чтобы попробовать [увеличить количество зон DRS]. ФИА беспокоит безопасность в этом небольшом левом повороте. Лично я считаю – и другие пилоты тоже – что проблем не будет.

В данный момент мы призываем попробовать хотя бы в первой практике и посмотреть, какими будут ощущения. Если все будет в порядке, оставим зону. Не причин не оставлять.

На симуляторе есть большая кочка в том левом повороте – возможно, причина в этом. Но я не думаю, что она есть там в реальности».

Время на круге в Сингапуре снизится на 10 секунд после изменения конфигурации

Эстебан Окон об изменениях трассы Гран-при Сингапура: «Очень хорошая новость. Надеюсь, это поможет обгонять»

4 комментария

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Башмак Нирванов
Ответ Великий Алонсо
Вообще DRS убрать этот, обгонами сложно назвать, это искусственный обгон, больше похоже на читерский ход.
Пчелы против меда?
Твой Алонсо первый, кто пострадает. Обгоны - его сильная сторона. Забыл, кто приз за их количество получил?
Без ДРС обгонять можно будет только при преимуществе +0.7 с круга, как говорили спецы.
+3
-1
+2
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dend99
Если б только гонщики…
+1
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dw4xbhdgb8
А ее не будет????!!!!!
0
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0
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