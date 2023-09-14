Валттери Боттас: «Большинство гонщиков ожидало 4-ю зону DRS на новой прямой в Сингапуре»

Гонщики выступают за четвертую зону DRS в Сингапуре, заявил Валттери Боттас.

Перед Гран-при 2023 года конфигурация трассы подверглась изменениям: четыре поворота (с 16-го по 19-й) заменили на новую прямую. Пилоты «Формулы-1» полагали, что на ней расположится новая зона DRS, однако ФИА не решилась на такой шаг.

«Ситуация улучшится, но не думаю, что будет разница, если говорить о более легких обгонах. Обгонять на таком треке тяжело.

Большинство гонщиков ожидало, что появится еще одна зона DRS на прямой. Уверен, мы это обсудим», – сказал гонщик « ».

Эстебан Окон из « » подтвердил слова коллеги:

«Мы все выступаем за то, чтобы попробовать [увеличить количество зон DRS]. беспокоит безопасность в этом небольшом левом повороте. Лично я считаю – и другие пилоты тоже – что проблем не будет.

В данный момент мы призываем попробовать хотя бы в первой практике и посмотреть, какими будут ощущения. Если все будет в порядке, оставим зону. Не причин не оставлять.

На симуляторе есть большая кочка в том левом повороте – возможно, причина в этом. Но я не думаю, что она есть там в реальности».

Время на круге в Сингапуре снизится на 10 секунд после изменения конфигурации

Эстебан Окон об изменениях трассы Гран-при Сингапура: «Очень хорошая новость. Надеюсь, это поможет обгонять»