Время на круге в Сингапуре снизится на 10 секунд после изменения конфигурации
Гонщики «Формулы-1» будут проезжать круг по городской трассе в Сингапуре на десять секунд быстрее, чем до 2023 года, следует из данных команд.
Перед Гран-при Сингапура, который пройдет с 15 по 17 сентября, организаторы избавились от четырех 90-градусных поворотов. 15-й поворот переходит в прямую, за которой следует бывший 20-й поворот (теперь – 16-й).
Симуляции с использованием машин 2020 года предполагали, что время на круге снизится на восемь секунд. Новые симуляции на актуальных болидах показывают, что разница окажется еще больше.
По данным «Мерседеса» и «Хааса», время на круге станет меньше на десять секунд. Таким образом, пилоты должны выйти из 1.40,000. В прошлом сезон гонщик «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул с временем 1.49,412.
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Изображение: сайт «Формулы-1»
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