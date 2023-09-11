Эстебан Окон об изменениях трассы Гран-при Сингапура: «Очень хорошая новость. Надеюсь, это поможет обгонять»
Эстебан Окон приветствует изменения трассы Гран-при Сингапура.
Перед этапом «Формулы-1» 2023 года, который состоится в ближайшие выходные, с 15 по 17 сентября, конфигурация была модифицирована. Организаторы избавились от четырех 90-градусных поворотов в конце круга, их место заняла длинная прямая от 15-го поворота до бывшего 20-го (теперь – 16-го).
«Это очень, очень хорошая новость. Пожалуй, на этом треке не так уж приятно пилотировать, и изменения – очень хорошая новость.
Надеюсь, это поможет обгонять, что ранее было невозможно. Вполне уверен, что мы сможем преследовать плотнее, и это многое изменит», – заявил пилот «Альпин».
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Изображение: сайт «Формулы-1»
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