Эстебан Окон об изменениях трассы Гран-при Сингапура: «Очень хорошая новость. Надеюсь, это поможет обгонять»

Теги трассы Гран-при Сингапура Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Эстебан Окон приветствует изменения трассы Гран-при Сингапура.

Перед этапом «Формулы-1» 2023 года, который состоится в ближайшие выходные, с 15 по 17 сентября, конфигурация была модифицирована. Организаторы избавились от четырех 90-градусных поворотов в конце круга, их место заняла длинная прямая от 15-го поворота до бывшего 20-го (теперь – 16-го).

«Это очень, очень хорошая новость. Пожалуй, на этом треке не так уж приятно пилотировать, и изменения – очень хорошая новость.

Надеюсь, это поможет обгонять, что ранее было невозможно. Вполне уверен, что мы сможем преследовать плотнее, и это многое изменит», – заявил пилот «Альпин».

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Изображение: сайт «Формулы-1»

2 комментария

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FaithDevotion
«Не так уж приятно пилотировать». Да и смотреть, откровенно говоря, тоже, увы и ах
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Великий Алонсо
Что хорошего? Такими темпами скоро все трассы станут как в наскаре, скилл проявляется там где сложная трасса с множеством поворотов, там Фернандо всех этих очконов и т.д ставит на место.
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