Себастьян Феттель о рекордной победной серии Ферстаппена: «Я могу лишь поаплодировать»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поздравил с новым рекордом по количеству побед подряд.

В нынешнем сезоне Ферстаппену удалось выиграть десять Гран-при подряд – и побить рекорд, ранее принадлежавший Себастьяну Феттелю.

«Я могу лишь поаплодировать. И выступлению всей команды, и особенно Максу, который каждый уик-энд демонстрирует великолепную стабильность. И это здорово. Они вышли на такой уровень, где конкуренты остались далеко позади. Такие достижения нужно просто признать. И здорово, что мы можем сейчас следить за всем происходящим.

Я по-прежнему поддерживают контакт с ребятами из « ». У них очень много работы, им приходится много путешествовать. Но да, я знаю их всех. Мы поддерживаем связь, иногда общаемся», – рассказал Феттель.

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить