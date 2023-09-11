Себастьян Феттель о рекордной победной серии Ферстаппена: «Я могу лишь поаплодировать»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поздравил Макса Ферстаппена с новым рекордом по количеству побед подряд.

В нынешнем сезоне Ферстаппену удалось выиграть десять Гран-при подряд – и побить рекорд, ранее принадлежавший Себастьяну Феттелю.

«Я могу лишь поаплодировать. И выступлению всей команды, и особенно Максу, который каждый уик-энд демонстрирует великолепную стабильность. И это здорово. Они вышли на такой уровень, где конкуренты остались далеко позади. Такие достижения нужно просто признать. И здорово, что мы можем сейчас следить за всем происходящим.

Я по-прежнему поддерживают контакт с ребятами из «Ред Булл». У них очень много работы, им приходится много путешествовать. Но да, я знаю их всех. Мы поддерживаем связь, иногда общаемся», – рассказал Феттель.

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