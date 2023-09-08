Тото Вольфф о «Ред Булл»: «Не хочу идти путем заявлений о необходимости изменить регламент из-за доминирования одной команды»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда не собирается жаловаться на доминирование «Ред Булл» в чемпионате.

По словам Вольффа, менять технический регламент ради замедления «Ред Булл» было бы неправильным.

«Думаю, к нашему поражению в чемпионате 2021 года привело несколько причин. Однако из этих причин – то, что случилось в финальной гонке. Но мы также проиграли потому, что технический регламент был изменен так, чтобы сократить наше преимущество. Потому что сезон-2020 получился для нас просто супер-доминирующим. Думаю, это была лучшая машина, которую мы когда-либо построили. Это и правда была наша лучшая машина. А потом, ближе к концу сезона, они изменили технический регламент, срезав днище.

Это было сделано, чтобы остановить нас, и результаты этого мы увидели в 2021 году – когда мы были уже не так конкурентоспособны, как «Ред Булл». Однако на этапе в Сильверстоуне нам удалось раскрыть дополнительный потенциал болида и вернуться в чемпионат. Но в то время, те изменения регламента явно были направлены на изменение расстановки сил.

Как руководитель команды я не хочу идти тем путем, которым раньше уже следовали другие – и заявлять о необходимости изменить технический регламент, чтобы избавиться от доминирования одной команды. Если команда доминирует так, как это делают Макс и «Ред Булл» – что тут скажешь, все справедливо.

Если команда соблюдает регламент – технический, спортивный, финансовый, – вам нужно просто признать ее успехи. Нам же остается только догонять. И если это займет много времени – ну, значит займет. Я помню, как люди плакались и жаловались, когда это были мы. Но на первом месте должен быть спорт, потом развлечения и зрелищность. Не наоборот. «Формула-1» не может стать реслингом, где для всего есть сценарий», – рассказал Вольфф.

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11 комментариев

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Lordk
"на этапе в Сильверстоуне нам удалось раскрыть дополнительный потенциал болида"
Да, да, мы все помним как был раскрыт потенциал в Сильверстоуне )
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Дмитрий Дудников
Ответ Lordk
"на этапе в Сильверстоуне нам удалось раскрыть дополнительный потенциал болида" Да, да, мы все помним как был раскрыт потенциал в Сильверстоуне )
Да, вот такой потенциал: превращать потенциальную энергию своего болида - в кинетическую, но болида соперника.
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orkolm
Ответ alex8895
Тото Вольфф: В 2020 мы сделали лучший болид за все время. Сезон был супер-доминирующим. А Льюис сказал, что не в машине было дело. Это он сам доминировал.
И Льюис и Валттери и Эллисон говорили то же самое. Например, новость от 16 июля 2020 года.
"Хэмилтон: Это лучшая машина из всех, что у нас были"

Из интервью, от ноября того же года: "I think probably it will be the best car that we’ll ever have, I think, probably in the sport." (Льюис: Это возможно лучшая машина в истории спорта!)

Кстати, когда искал эту новость, гугл мне выдал статью с моторспорта: "Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников". Ахаха, оказывается Макс тоже наезжал на напарников, лол.
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VladimirGol
Когда одна команда, сделав лучший болид, прибегает в ФИА, с криками: "Шеф, усе пропало, Хонда уходит", и всем замораживают развитие моторов, то это как-раз обратное описанному.
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Ascari
Ага, ага. Уже поменяли директивы к регламенту после вашего нытья, как итог феры сдали, мерины остались при своих, на РБ не сказалось. Вот Тотон и понимает, что второй раз подряд их слушать не будут и пошлют подальше.
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alex8895
Дополнительный потенциал болида раскрыли в Сильверстоуне, это когда с минимальными потерями убрали Макса из гонки? И когда поврежденный болид не теряет в скорости как в Саудовской Аравии.
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alex8895
Тото Вольфф: В 2020 мы сделали лучший болид за все время. Сезон был супер-доминирующим.

А Льюис сказал, что не в машине было дело. Это он сам доминировал.
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alex8895
Тото Вольфф: Я не хочу как другие требовать изменений в регламенте.
Хэмилтон: Тото, ты чего. Я не хочу еще 2 года ездить в середине первой десятки.
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Рнпрл Аари
Дааа тот ещё Лис, а кто пит-стопы РБ замедлил? Или же прошлогодняя поправка по галлопированию, какой цирк устроили командой))). А так в Ф1 это норма любой руководитель будет искать способ замедлить соперника, и говорить я таким не занимаюсь точно излишне
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