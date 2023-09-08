Тото Вольфф о «Ред Булл»: «Не хочу идти путем заявлений о необходимости изменить регламент из-за доминирования одной команды»

Исполнительный директор « » заявил, что команда не собирается жаловаться на доминирование « » в чемпионате.

По словам Вольффа, менять технический регламент ради замедления «Ред Булл» было бы неправильным.

«Думаю, к нашему поражению в чемпионате 2021 года привело несколько причин. Однако из этих причин – то, что случилось в финальной гонке. Но мы также проиграли потому, что технический регламент был изменен так, чтобы сократить наше преимущество. Потому что сезон-2020 получился для нас просто супер-доминирующим. Думаю, это была лучшая машина, которую мы когда-либо построили. Это и правда была наша лучшая машина. А потом, ближе к концу сезона, они изменили технический регламент, срезав днище.

Это было сделано, чтобы остановить нас, и результаты этого мы увидели в 2021 году – когда мы были уже не так конкурентоспособны, как «Ред Булл». Однако на этапе в Сильверстоуне нам удалось раскрыть дополнительный потенциал болида и вернуться в чемпионат. Но в то время, те изменения регламента явно были направлены на изменение расстановки сил.

Как руководитель команды я не хочу идти тем путем, которым раньше уже следовали другие – и заявлять о необходимости изменить технический регламент, чтобы избавиться от доминирования одной команды. Если команда доминирует так, как это делают Макс и «Ред Булл» – что тут скажешь, все справедливо.

Если команда соблюдает регламент – технический, спортивный, финансовый, – вам нужно просто признать ее успехи. Нам же остается только догонять. И если это займет много времени – ну, значит займет. Я помню, как люди плакались и жаловались, когда это были мы. Но на первом месте должен быть спорт, потом развлечения и зрелищность. Не наоборот. « » не может стать реслингом, где для всего есть сценарий», – рассказал Вольфф.

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