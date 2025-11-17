Зак Браун: «Хорнер изменился. Drive to Survive, деньги, слава – все это повлияло»

Браун высказался о личности Хорнера.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун поделился мнением о бывшем руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере .

«Я знаю Кристиана больше 30 лет. Раньше мы ладили. Он достиг поразительных результатов – снимаю шляпу.

Однако он изменился. Думаю, известность благодаря Drive to Survive, деньги, слава – все это повлияло.

Играл ли Хорнер честно? Временами – нет. Когда я еще гонялся, некоторые пилоты сражались жестко и выдавливали соперников двумя колесами с трассы. Это нормально. Но из-за других ты оказывался всеми четырьмя колесами вне трека. Это ненормально. Я выдавливаю двумя колесами. Кристиан – четырьмя», – заявил американец.

Браун привел пример нечестной игры Хорнера:

«Он выдвигал обвинения против нашей команды. Не могу представить, что он сам в это верил. Он делал это исключительно ради того, чтобы помешать нам».

В 2024 году «Ред Булл » заявлял, что «Макларен» использует воду для охлаждения шин – ФИА не нашла никаких доказательств.

«Даже если оставить в стороне правила, все в «Формуле-1» знают, что ты не будешь так поступать по техническим причинам», – пояснил Зак.

