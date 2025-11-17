  • Спортс
Ферстаппен потеряет шансы на титул в случае финиша на 3-м месте и победе Норриса на Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен может потерять шансы на титул после гонки в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет математические шансы на победу в чемпионате, если не добьется нужного результата. На данный момент Макс отстает от Норриса на 49 очков.

При условии победы Ландо Норриса Ферстаппену нужно будет финишировать не ниже третьего места – тогда он сохранит шансы догнать пилота «Макларена».

В том случае, если в Лас-Вегасе Норрис займет второе место, Ферстаппену нужно будет финишировать не ниже пятой позиции.

Если же Норрис займет третье, четвертое, либо же пятое место, Ферстаппену нужно будет попасть в топ-6, топ-9 или топ-10 соответственно.

При этом Норрис не сможет выиграть чемпионский титул на Гран-при Лас-Вегаса – Оскар Пиастри, который отстает от напарника на 24 очка, сохранит математические шансы даже в случае своего схода и победы Норриса.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
