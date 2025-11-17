Зак Браун: «Макларен» прошел путь от худшей до лучшей команды быстрее всех. В 2018-м все говорили, что нам конец»

Браун высказался о прогрессе «Макларена» за последние годы.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал завоевание второго подряд Кубка конструкторов и вспомнил, как начал работу во главе гоночной команды.

«Мы прошли путь от худшей до лучшей команды быстрее всех.

Я всегда был человеком «Макларена», ведь Сенна был моим любимым пилотом.

[В 2018 году] никто не знал, куда грести. Ситуация со спонсорами и настрой были на нуле. Мы теряли по 125 миллионов фунтов в год. Все говорили, что нам конец, что мы только портили чемпионат своим присутствием», – сказал Зак.

