  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Макларен» прошел путь от худшей до лучшей команды быстрее всех. В 2018-м все говорили, что нам конец»
9

Зак Браун: «Макларен» прошел путь от худшей до лучшей команды быстрее всех. В 2018-м все говорили, что нам конец»

Браун высказался о прогрессе «Макларена» за последние годы.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал завоевание второго подряд Кубка конструкторов и вспомнил, как начал работу во главе гоночной команды.

«Мы прошли путь от худшей до лучшей команды быстрее всех.

Я всегда был человеком «Макларена», ведь Сенна был моим любимым пилотом.

[В 2018 году] никто не знал, куда грести. Ситуация со спонсорами и настрой были на нуле. Мы теряли по 125 миллионов фунтов в год. Все говорили, что нам конец, что мы только портили чемпионат своим присутствием», – сказал Зак.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Ох, соперники «Макларена» подначивают фанов «Ф-1» освистывать Норриса!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
logoМакларен
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoАйртон Сенна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дженсон Баттон о шансах Ферстаппена на титул: «В Лас-Вегасе Максу будет нужно выжать из ситуации абсолютный максимум»
7 минут назад
Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
59 минут назад
Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
сегодня, 15:01
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
сегодня, 14:11
Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»
сегодня, 12:24
«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
сегодня, 11:27Фото
Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»
сегодня, 11:20
В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
сегодня, 10:28Фото
Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»
сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото