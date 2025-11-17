  • Спортс
  • Серхио Перес: «В тот день, когда я закону карьеру в «Ф-1», я хочу сделать это с улыбкой на лице»
3

Серхио Перес: «В тот день, когда я закону карьеру в «Ф-1», я хочу сделать это с улыбкой на лице»

Перес рассказал о мотивации для возвращения в «Ф-1».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес отметил, что хотел вернуться в «Формулу-1», поскольку понял, что не должен заканчивать свою карьеру так, как это произошло в 2024 году.

Перес неудачно провел сезон-2024 за «Ред Булл» и лишился своего места из-за неудовлетворительных результатов.

«В тот момент я этого не чувствовал [что перерыв от гонок действительно был нужен]. Когда ты выступаешь в «Формуле-1», ты постоянно увлечен тем, что думаешь о следующем сезоне, следующей гонке, следующем контракте.

Ты как будто действуешь в автоматическом режиме. Но когда тебя вынуждают отойти в сторону, как в моем случае, ты осознаешь, что очень многого не увидел, и что теперь ты видишь этот спорт совсем иначе.

Рад ли я возвращению в «Формулу-1»? Да, конечно. Не стоит забывать, что последние полгода в «Ред Булл» получились для меня очень тяжелыми во многих моментах. Я начал терять мотивацию выступать в «Ф-1», но на самом деле не мог этого допустить, потому что «Формула-1» дала мне все.

В тот день, когда я закону карьеру в «Формуле-1», я хочу сделать это с улыбкой на лице, с уважением – потому что этот спорт очень многое дал мне.

Что касается времени вне «Ф-1», то первые несколько месяцев прошли отлично. Но я осознал, что скучаю по «Формуле-1», потому что продолжал следить за серией. Я просыпался по утрам, чтобы смотреть гонки. И я понимал, что происходит – я часто общался с друзьями из паддока и в какой-то момент понял, что скучаю по «Формуле-1» сильнее, чем полагал.

Ну а затем начались переговоры с «Кадиллаком», и я увидел страсть к гонкам и стремление добиться успеха. И понял, что мне и самому еще есть что дать «Формуле-1», – рассказал Перес.

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
