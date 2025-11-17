Валттери Боттас: «У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул»
Боттас верит в шансы Пиастри на титул.
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что Оскар Пиастри не потерял шансов выиграть чемпионат этого года, опередив Ландо Норриса.
За три Гран-при до конца сезона Пиастри в общем зачете отстает от Норриса на 24 очка.
«У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул. Да, до конца сезона остается совсем мало гонок, но всего одна плохая гонка от Норриса – и Пиастри вернется в лидеры.
В целом Пиастри проводит великолепный сезон. И нам не стоит забывать, что это всего третий его год в «Формуле-1». Так что как бы ни закончилась эта гонка за титул, впереди Пиастри ждет великолепная карьера», – рассказал Боттас.
Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости