Валттери Боттас: «У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул»

Боттас верит в шансы Пиастри на титул.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас считает, что Оскар Пиастри не потерял шансов выиграть чемпионат этого года, опередив Ландо Норриса .

За три Гран-при до конца сезона Пиастри в общем зачете отстает от Норриса на 24 очка.

«У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул. Да, до конца сезона остается совсем мало гонок, но всего одна плохая гонка от Норриса – и Пиастри вернется в лидеры.

В целом Пиастри проводит великолепный сезон. И нам не стоит забывать, что это всего третий его год в «Формуле-1». Так что как бы ни закончилась эта гонка за титул, впереди Пиастри ждет великолепная карьера», – рассказал Боттас.

