«Макларен» разместил оригинальную эмблему на болидах в честь 60-летия команды

Теги Гран-при Италии Макларен Формула-1 Брюс Макларен Ландо Норрис стиль Оскар Пиастри Авто

«Макларен» решил вернуться к истокам на Гран-при Италии в честь 60-летия команды.

На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри разместили оригинальную эмблему команды Брюса Макларена. Новозеландский гонщик основал легендарный коллектив в 1963 году.

Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»

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Фото: соцсети команды «Макларен»

1 комментарий

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mclaren-honda
Как будто знак "Выгул киви запрещён"
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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