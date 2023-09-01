«Макларен» разместил оригинальную эмблему на болидах в честь 60-летия команды
«Макларен» решил вернуться к истокам на Гран-при Италии в честь 60-летия команды.
На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри разместили оригинальную эмблему команды Брюса Макларена. Новозеландский гонщик основал легендарный коллектив в 1963 году.
Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»
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