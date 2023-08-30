Нико Хюлькенберг о новом формате квалификации: «Правила должны работать и не ограничивать команды в их возможностях»

Пилот « » поделился мнением о предстоящем .

На этапе в Монце « » вновь протестирует новый формат квалификации. В первом сегменте гонщики смогут использовать только шины «хард», во втором сегменте – «медиум», а в третьем – «софт».

При этом количество комплектов шин, выделяемых каждому гонщику на весь гоночный уик-энд, сократится с 13 до 11.

«Не думаю, что в Монце будет просто. Но мы в любом случае соберем там еще больше данных, которые, я надеюсь, помогут нам в оставшихся Гран-при сезона.

Что касается нового формата квалификации, то в Венгрии мы опробовали его впервые, и должны оставаться беспристрастными, попробовать еще раз. Но «Формула-1» не может идти на компромиссы ради развлечения болельщиков. На мой взгляд здорово, что мы пробуем менять правила в пользу борьбы за экологию, но такие правила также должны работать и не ограничивать команды в их возможностях», – рассказал Хюлькенберг.

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