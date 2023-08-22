«Ред Булл» сменил оформление в соцсетях на оранжевое перед Гран-при Нидерландов

«Ред Булл» показал свой новый стиль перед домашним для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов.

Чемпионы «Формулы-1» выбрали оранжевый цвет для оформления социальных сетей.

«Плеснули 🧡 для гоночной недели в Нидерландах», – сообщил «Ред Булл».

Пока неясно, является ли данное действие намеком на новую ливрею команды для этапа в Зандворте, который пройдет на этой неделе, с 25 по 27 августа.

Директор Гран-при Нидерландов: «Неочевидно, что Ферстаппен победит, руля одной рукой. «Ред Булл» будет тяжело»

Как «Ред Булл» пришел в «Ф-1»: купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников

Изображение: соцсети команды «Ред Булл»