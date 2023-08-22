«Ред Булл» сменил оформление в соцсетях на оранжевое перед Гран-при Нидерландов

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен стиль Гран-при Нидерландов Авто

«Ред Булл» показал свой новый стиль перед домашним для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов.

Чемпионы «Формулы-1» выбрали оранжевый цвет для оформления социальных сетей.

«Плеснули 🧡 для гоночной недели в Нидерландах», – сообщил «Ред Булл».

Пока неясно, является ли данное действие намеком на новую ливрею команды для этапа в Зандворте, который пройдет на этой неделе, с 25 по 27 августа.

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Изображение: соцсети команды «Ред Булл»

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