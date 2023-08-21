Директор Гран-при Нидерландов: «Неочевидно, что Ферстаппен победит, руля одной рукой. «Ред Булл» будет тяжело»

Директор Гран-при Нидерландов не считает гонку «легкой прогулкой» для Макса Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» выиграл последние восемь этапов «Формулы-1», его команда стала сильнейшей по итогам всех сезона-2023. Тем не менее, Ян Ламмерс предполагает, что другие команды могут преподнести сюрпризы в Зандворте.

«Не уверен, что это будет легкая прогулка для Макса. На мой взгляд, не так уж очевидно, что он победит, руля одной рукой, так сказать. «Ред Булл» будет тяжело.

Прямая здесь не такая длинная, и на разных автодромах мы видели, что у других машин также есть сильные стороны. Трасса очень специфичная, с профилированными поворотами, и мне интересно, насколько легко [«Ред Булл»] будет доминировать. Конечно, они всегда являются фаворитами, и в Зандворте тоже, но, думаю, соперники могут удивить», – сообщил менеджер автодрома и бывший гонщик «Ф-1».

Гран-при Нидерландов пройдет в эти выходные, 25-27 августа.

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