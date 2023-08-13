Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом многолетнем контракте перед Гран-при Нидерландов (CdS)

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Нидерландов Авто

Льюис Хэмилтон и «Мерседес» договорились о подписании нового контракта.

По информации ряда итальянских изданий, о новом соглашении Хэмилтона с «Мерседесом» будет объявлено сразу после летнего перерыва в чемпионате – непосредственно перед Гран-при Нидерландов.

При этом в Corriere dello Sport со ссылкой на свои источники отмечают, что речь идет о четырехлетнем соглашении.

«Настоящим сюрпризом станет согласованная длительность контракта. При условии, что «Мерседес» и Хэмилтон не станут прятаться за формулировкой «многолетнее соглашение». Которая зачастую означает и наличие опций досрочного расторжения контракта», – сообщается в CdS.

Главная интрига трансферного лета «Ф-1»: останется ли все-таки Хэмилтон? «Мерседесу» стоит искать замену?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Batt Monner
Значит где то с Италии Рассел разберется со своими проблемами в квалах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шепот Шумов
Логично и ожидаемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий