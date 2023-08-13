Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом многолетнем контракте перед Гран-при Нидерландов (CdS)

и «Мерседес» договорились о подписании нового контракта.

По информации ряда итальянских изданий, о новом соглашении Хэмилтона с « » будет объявлено сразу после летнего перерыва в чемпионате – непосредственно перед .

При этом в Corriere dello Sport со ссылкой на свои источники отмечают, что речь идет о четырехлетнем соглашении.

«Настоящим сюрпризом станет согласованная длительность контракта. При условии, что «Мерседес» и Хэмилтон не станут прятаться за формулировкой «многолетнее соглашение». Которая зачастую означает и наличие опций досрочного расторжения контракта», – сообщается в CdS.

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