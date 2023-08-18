«Не помню, чтобы давал такое интервью». Берни Экклстоун – о ситуации с иском Массы
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о ситуации с иском, поданным Фелипе Массой.
Масса требует возмещения убытков и признания того факта, что стал бы чемпионом «Формулы-1» 2008 года, если бы не скандальные события на Гран-при Сингапура с намеренной аварией Нельсона Пике-младшего, которые официально вскрылись только в 2009 году после признания Нельсиньо.
В 2023 году Экклстоун неожиданно дал интервью, в котором признался, что и он, и ФИА все узнали еще на Гран-при Бразилии 2008-го, но предпочли спасти серию от нового скандала и убедили семью Пике молчать.
После того, как прессе стало известно об иске Массы, журналисты обратились за комментариями к Экклстоуну. Который, впрочем, решил все отрицать.
«Честно говоря, я вообще ничего из этого не помню. Я не помню, чтобы давал такое интервью», – заявил Экклстоун.
Первый титул Хэмилтона в «Ф-1» – спорный: правду о нарочной аварии специально задвинули. Теперь все всплыло, светит суд
9 комментариев