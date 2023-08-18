«Не помню, чтобы давал такое интервью». Берни Экклстоун – о ситуации с иском Массы

Теги Берни Экклстоун ФИА Фелипе Масса Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Авто

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о ситуации с иском, поданным Фелипе Массой.

Масса требует возмещения убытков и признания того факта, что стал бы чемпионом «Формулы-1» 2008 года, если бы не скандальные события на Гран-при Сингапура с намеренной аварией Нельсона Пике-младшего, которые официально вскрылись только в 2009 году после признания Нельсиньо.

В 2023 году Экклстоун неожиданно дал интервью, в котором признался, что и он, и ФИА все узнали еще на Гран-при Бразилии 2008-го, но предпочли спасти серию от нового скандала и убедили семью Пике молчать.

После того, как прессе стало известно об иске Массы, журналисты обратились за комментариями к Экклстоуну. Который, впрочем, решил все отрицать.

«Честно говоря, я вообще ничего из этого не помню. Я не помню, чтобы давал такое интервью», – заявил Экклстоун.

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9 комментариев

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Minuvert
Сейчас легко свалить все на деменцию
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& Co1366
Когда Аиртон Сенна разбился в Имоле в 1994, Экклстоун не раздумывая возобновил гонку, хотя за день до этого ещё и Раценберг тоже разбился.
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
При Экклстоуне гонки были настоящими гонками, а не тот балет который сейчас, особенно, когда начинается малейший дождик, то вообще начинается цирк с конями.
Возможно люди чуть больше стали ценить свои жизни и безопасность
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Сергей Богатырёв
Ответ Рнпрл Аари
Берни, интернет зато помнит, ляпнул на свою беду теперь не отмажешься
отмажется, скажет, что на том интервью он невменяемым был)
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Рнпрл Аари
Берни, интернет зато помнит, ляпнул на свою беду теперь не отмажешься
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ILICH
У Берни сразу память пропала...А так конечно согласен, что при Берни гонки интереснее были. И Масса достоин был чемпионского титула
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d_kdc
Походу из Либерти чемодан занесли, чтобы скандала с сменой чемпиона задним числом не случилось.
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Рнпрл Аари
Ответ Сергей Богатырёв
отмажется, скажет, что на том интервью он невменяемым был)
Медицинское подтверждение
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