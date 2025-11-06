Баттон вернулся к первому дизайну шлема перед последней гонкой в карьере: «Папа говорил, что желтые «рога» на черном должны пугать других детей»

Баттон показал шлем для последней гонки в карьере.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон представил шлем для «8 часов Бахрейна» серии WEC – заключительной гонки в профессиональной карьере.

«В память о моем первом дизайне шлема с элементами нынешнего. Возвращаемся к временам, когда дизайнером шлема был твой папа!

Папа говорил, что желтые «рога» на черном должны пугать других детей», – написал британец, добавив смеющийся эмодзи.

Отец пилота Джон Баттон посещал почти каждый Гран-при Дженсона вплоть до своей смерти в 2014 году.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Баттон завершает гоночную карьеру

Фото: соцсети Дженсона Баттона