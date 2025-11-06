Баттон вернулся к первому дизайну шлема перед последней гонкой в карьере: «Папа говорил, что желтые «рога» на черном должны пугать других детей»
Баттон показал шлем для последней гонки в карьере.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон представил шлем для «8 часов Бахрейна» серии WEC – заключительной гонки в профессиональной карьере.
«В память о моем первом дизайне шлема с элементами нынешнего. Возвращаемся к временам, когда дизайнером шлема был твой папа!
Папа говорил, что желтые «рога» на черном должны пугать других детей», – написал британец, добавив смеющийся эмодзи.
Отец пилота Джон Баттон посещал почти каждый Гран-при Дженсона вплоть до своей смерти в 2014 году.
Чемпион «Ф-1» 2009 года Баттон завершает гоночную карьеру
Фото: соцсети Дженсона Баттона
Опубликовал: Михаил Ширяев
