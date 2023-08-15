Марк Уэббер: «Думаю, помешать Ферстаппену выиграть в Зандворте могут только проблемы с надежностью машины»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне.

Уэббер отметил, что общественность зачастую недооценивает то, насколько хороши в этом году Ферстаппен и « », учитывая преимущество в чемпионате:

«Мне кажется, людям очень трудно понять, сколько усилий на самом деле нужно приложить, чтобы добиться такого уровня доминирования. И это самое важное – нужно отдавать должное людям, которые добиваются успеха.

Добиться такого уровня доминирования при такой плотности и глубине конкуренции в «Ф-1», как сейчас…То есть, ошибиться ведь можно в любой момент – будь то ошибка на пит-стопе, поломка машины, пилотажная ошибка. Но сейчас мы видим рывок на века – ведь последний раз мы видели нечто подобное (на примере «Макларена») только в 1988 году».

Уэббер считает, что только проблемы с надежностью могут помешать Ферстаппену выиграть предстоящий . В случае успеха в Зандворте Ферстаппен одержит 9-ю победу подряд в нынешнем сезоне – и повторит рекорд «Формулы-1», который на данный момент принадлежит Себастьяну Феттелю:

«Думаю, помешать Максу могут только проблемы с надежностью болида. Мне кажется, мир хотел бы увидеть победу Макса в Зандворте. Это стало бы выдающимся событием. Макс должен выиграть, и тогда он сравняется с Себастьяном».

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