Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциируется с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»
Сириль Абитебуль предложил «Альпин» сделать ставку на одного пилота.
По версии бывшего босса команды, ранее выступавшей как «Рено», успех топ-коллективов предполагает наличие одного гонщика-лидера.
После первой части сезона на счету Эстебана Окона 35 очков, его новый напарник Пьер Гасли заработал 22 балла.
«Вы упомянули Эстебана и Пьера. Два имени – слишком много.
Если вы закроете глаза и представите «Мерседес», то подумаете о Льюисе Хэмилтоне несмотря на то, что Нико Росберг достиг выдающихся успехов. Возьмите «Ред Булл», и вам в голову придет первый цикл, выстроенный вокруг Себастьяна Феттеля, а затем второй, вокруг Макса Ферстаппена. Нужен пилот, который был бы в определенном смысле боссом команды, и такая мощь является фундаментальной.
Сегодня решетка очень конкурентна, все машины финишируют в одной круге. Через какое-то время мы увидим фактическое равенство по технике, и на первый план выйдут амбиции и целеустремленность», – заявил руководитель «Хендэ» в чемпионате мира по ралли.
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Неужели кто-то серьёзно в это верит?)