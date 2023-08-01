Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциируется с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг чемпионат мира по ралли Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Хендэ Рено Сириль Абитебуль Эстебан Окон Пьер Гасли Макс Ферстаппен Альпин Авто

Сириль Абитебуль предложил «Альпин» сделать ставку на одного пилота.

По версии бывшего босса команды, ранее выступавшей как «Рено», успех топ-коллективов предполагает наличие одного гонщика-лидера.

После первой части сезона на счету Эстебана Окона 35 очков, его новый напарник Пьер Гасли заработал 22 балла.

«Вы упомянули Эстебана и Пьера. Два имени – слишком много.

Если вы закроете глаза и представите «Мерседес», то подумаете о Льюисе Хэмилтоне несмотря на то, что Нико Росберг достиг выдающихся успехов. Возьмите «Ред Булл», и вам в голову придет первый цикл, выстроенный вокруг Себастьяна Феттеля, а затем второй, вокруг Макса Ферстаппена. Нужен пилот, который был бы в определенном смысле боссом команды, и такая мощь является фундаментальной.

Сегодня решетка очень конкурентна, все машины финишируют в одной круге. Через какое-то время мы увидим фактическое равенство по технике, и на первый план выйдут амбиции и целеустремленность», – заявил руководитель «Хендэ» в чемпионате мира по ралли.

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2 комментария

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Dart_Yoda
"Через какое-то время мы увидим фактическое равенство по технике"

Неужели кто-то серьёзно в это верит?)
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Михаил Белавин
Ответ Dart_Yoda
"Через какое-то время мы увидим фактическое равенство по технике" Неужели кто-то серьёзно в это верит?)
Убери тапка из пелетона и окажется что мерсы, рб, феррари, астоны, макларены, альпин, борются друг против друга с переменным успехом
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