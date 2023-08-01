Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциируется с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»

Сириль Абитебуль предложил «Альпин» сделать ставку на одного пилота.

По версии бывшего босса команды, ранее выступавшей как « », успех топ-коллективов предполагает наличие одного гонщика-лидера.

После первой части сезона на счету 35 очков, его новый напарник заработал 22 балла.

«Вы упомянули Эстебана и Пьера. Два имени – слишком много.

Если вы закроете глаза и представите «Мерседес», то подумаете о несмотря на то, что Нико Росберг достиг выдающихся успехов. Возьмите « », и вам в голову придет первый цикл, выстроенный вокруг Себастьяна Феттеля, а затем второй, вокруг Макса Ферстаппена. Нужен пилот, который был бы в определенном смысле боссом команды, и такая мощь является фундаментальной.

Сегодня решетка очень конкурентна, все машины финишируют в одной круге. Через какое-то время мы увидим фактическое равенство по технике, и на первый план выйдут амбиции и целеустремленность», – заявил руководитель «Хендэ» в чемпионате мира по ралли.

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