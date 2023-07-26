Руководство автодрома в Барселоне ведет переговоры о продлении контракт на проведение Гран-при «Ф-1» до 2036 года

Теги Гран-при Испании Формула-1 Барселона-Каталония Авто

Организаторы гонки в Барселоне надеются договориться с «Формулой-1» о продлении контракта на проведение Гран-при Испании.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Гран-при Испании может переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2026 или 2027 году.

Теперь же, по информации Marca, директор автодрома «Барселона-Каталония» ведет переговоры с «Формулой-1» о подписании нового десятилетнего контракта, который будет рассчитан до 2036 года.

Не исключается, что Барселона и Мадрид в будущем будут по очереди принимать Гран-при Испании – босс «Ф-1» Стефано Доменикали заявлял, что европейские страны не будут проводить по две гонки за сезон, за исключением особых случаев.

Переезд Гран-при Испании на трассу в Мадриде планируется в 2026 или 2027 году (RN365)

2 комментария

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Pavel Nikolaev
трасса для паровозиков. Надо немного апгредить трассу. Еще пару поворотов. Не городская же трасса, в чем проблема
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Igor T.
Надеюсь, продлят. Что бы кто ни говорил, прекрасная трасса. И гонки вполне интересные получаются в последнее время
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