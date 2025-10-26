Андреа Кими Антонелли: «Не лучшая моя квалификация, но я относительно доволен тем, как в итоге сумел отыграться»

Антонелли оценил свое выступление в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что из-за отсутствия уверенности при пилотаже столкнулся с определенными трудностями.

«Ощущения хорошие, но я должен более целостно проводить квалификации. Потому что по ходу прошедшей квалификации я постоянно находился под давлением. Из-за того, что потерял уверенность в себе после первого сегмента.

В первой быстрой попытке во втором сегменте я ошибся на торможении и в результате срезал поворот. И в итоге у меня был всего один круг, чтобы все сделать правильно. Так что да, это была не лучшая моя сессия, но я относительно доволен тем, как в итоге сумел отыграться», – рассказал Антонелли.

