Фернандо Алонсо: «Если в гонке не случится никаких аномалий, «Астон Мартин» не сможет набрать очки»

Алонсо признал нехватку скорости в Мексике.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что с учетом текущей скорости болида команде будет трудно заработать очки в предстоящей гонке.

«Мы слишком медленные. И мы заранее понимали, что гонки в Мехико и Лас-Вегасе будут для «Астон Мартин » самыми трудными из оставшихся.

В Мехико у нас всегда проблемы. Мы были здесь последними в 2023 и 2024 году, теперь у нас тоже возникли проблемы со скоростью. И мы не в полной мере понимаем источник этих проблем. Надеюсь, Эдриан [Ньюи] разберется лучше [при проектировании болида следующего года].

Так что да, если только в гонке не случится никаких аномалий, мы не сможем набрать очки», – рассказал Алонсо.

