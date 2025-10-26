Ланс Стролл ушел с интервью после вопроса об ухудшении результатов: «Может, лучше команду спросите»

Стролл отказался продолжать общение с прессой после квалификации в Мексике.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл занял 19-е место в квалификации к Гран-при Мехико. После сессии его попросили объяснить, почему результат оказался таким низким.

«В целом по ходу уик-энда машина становится только хуже, так что я не удивлен [19-му месту]… У меня не было сцепления – здесь такое происходило очень часто. В практике сцепление хорошее, а затем начинается квалификация, и его уже просто нет», – сказал Стролл.

Сразу после этого журналист поинтересовался, почему в последнее время у канадца в целом наблюдается спад в результатах.

«Может, лучше их [команду] спросите», – ответил Ланс и покинул пресс-подход.

