Ланс Стролл ушел с интервью после вопроса об ухудшении результатов: «Может, лучше команду спросите»
Стролл отказался продолжать общение с прессой после квалификации в Мексике.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл занял 19-е место в квалификации к Гран-при Мехико. После сессии его попросили объяснить, почему результат оказался таким низким.
«В целом по ходу уик-энда машина становится только хуже, так что я не удивлен [19-му месту]… У меня не было сцепления – здесь такое происходило очень часто. В практике сцепление хорошее, а затем начинается квалификация, и его уже просто нет», – сказал Стролл.
Сразу после этого журналист поинтересовался, почему в последнее время у канадца в целом наблюдается спад в результатах.
«Может, лучше их [команду] спросите», – ответил Ланс и покинул пресс-подход.
Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
