Тото Вольфф: «Я считаю, что если бы де Врису дали провести полноценный сезон, он мог бы стать кандидатом даже на место в «Ред Булл»

Исполнительный директор « » высказался о решении «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Ником де Врисом.

Де Врис был уволен руководством «Ред Булл» последи сезона, а оставшиеся гонки в составе « » проведет .

«Я большой поклонник Ника де Вриса, потому что он очень умный гонщик и всегда вносил существенный вклад в работу над развитием болида.

Возможно, ему нужно было дать больше времени. Я считаю, что если бы ему дали провести полноценный сезон, то он в итоге мог стать хорошим кандидатом даже на место в «Ред Булл». Но это в любом случае не наши проблемы.

Хотя мне жаль Ника. Он позвонил мне в понедельник утром и спросил, есть ли у меня время выпить вместе кофе. Время у меня было. К сожалению, в нашей команде все места уже заняты, но мы продолжим поддерживать Ника, где сможем.

Что касается решения « », мне кажется, они хотят оценить скорость Риккардо, чтобы понять, может ли он заменить Чеко Переса», – рассказал Вольфф.

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