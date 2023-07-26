Тото Вольфф: «Я считаю, что если бы де Врису дали провести полноценный сезон, он мог бы стать кандидатом даже на место в «Ред Булл»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о решении «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Ником де Врисом.

Де Врис был уволен руководством «Ред Булл» последи сезона, а оставшиеся гонки в составе «Альфа Таури» проведет Даниэль Риккардо.

«Я большой поклонник Ника де Вриса, потому что он очень умный гонщик и всегда вносил существенный вклад в работу над развитием болида.

Возможно, ему нужно было дать больше времени. Я считаю, что если бы ему дали провести полноценный сезон, то он в итоге мог стать хорошим кандидатом даже на место в «Ред Булл». Но это в любом случае не наши проблемы.

Хотя мне жаль Ника. Он позвонил мне в понедельник утром и спросил, есть ли у меня время выпить вместе кофе. Время у меня было. К сожалению, в нашей команде все места уже заняты, но мы продолжим поддерживать Ника, где сможем.

Что касается решения «Ред Булл», мне кажется, они хотят оценить скорость Риккардо, чтобы понять, может ли он заменить Чеко Переса», – рассказал Вольфф.

Менеджер де Вриса: «К Нику есть интерес в «Формуле-1»

4 комментария

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Ascari
Тото, ну дак дай парню шанс поездить целый сезон, не продляй Хама.
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Антон Якимцев
Если бы не замена на Рика, то пусть бы и дальше гонялся, но уж больно хочется улыбаку посмотреть в деле, да и харизмы у него хоть отбавляй, это тоже важно, фанаты Iceman(а) не дадут соврать.
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irs118return
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ну поменяй свою старую клячу которой уже ни что не поможет 99,99% на молодую кровь, че балоболить.
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Рнпрл Аари
Так забери его к себе как Мика
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