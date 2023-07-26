Тото Вольфф: «Я считаю, что если бы де Врису дали провести полноценный сезон, он мог бы стать кандидатом даже на место в «Ред Булл»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о решении «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Ником де Врисом.
Де Врис был уволен руководством «Ред Булл» последи сезона, а оставшиеся гонки в составе «Альфа Таури» проведет Даниэль Риккардо.
«Я большой поклонник Ника де Вриса, потому что он очень умный гонщик и всегда вносил существенный вклад в работу над развитием болида.
Возможно, ему нужно было дать больше времени. Я считаю, что если бы ему дали провести полноценный сезон, то он в итоге мог стать хорошим кандидатом даже на место в «Ред Булл». Но это в любом случае не наши проблемы.
Хотя мне жаль Ника. Он позвонил мне в понедельник утром и спросил, есть ли у меня время выпить вместе кофе. Время у меня было. К сожалению, в нашей команде все места уже заняты, но мы продолжим поддерживать Ника, где сможем.
Что касается решения «Ред Булл», мне кажется, они хотят оценить скорость Риккардо, чтобы понять, может ли он заменить Чеко Переса», – рассказал Вольфф.
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