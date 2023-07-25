Менеджер де Вриса: «К Нику есть интерес в «Формуле-1»

Менеджер Ника де Вриса допустил возвращение гонщика в «Формулу-1».

Нидерландский пилот провел 11 Гран-при, в том числе десять в составе « », после чего его заменил .

«К Нику большой интерес. За последнюю неделю мне поступило достаточно много звонков. Речь о гонках на выносливость, «Ле-Мане», , « », а также «Формуле-1». Посмотрим», – заявил Гийом Ле Гофф.

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