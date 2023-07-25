Менеджер де Вриса: «К Нику есть интерес в «Формуле-1»

Теги Альфа Таури GT 24 часа Ле-Мана Формула-1 Даниэль Риккардо WEC Формула E Ник де Врис Авто

Менеджер Ника де Вриса допустил возвращение гонщика в «Формулу-1».

Нидерландский пилот провел 11 Гран-при, в том числе десять в составе «Альфа Таури», после чего его заменил Даниэль Риккардо.

«К Нику большой интерес. За последнюю неделю мне поступило достаточно много звонков. Речь о гонках на выносливость, «Ле-Мане», GT, «Формуле E», а также «Формуле-1». Посмотрим», – заявил Гийом Ле Гофф.

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3 комментария

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Мадина Уйгурова
Да кому может понадобиться этот бездарь?
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Зелимхан
Ответ Мадина Уйгурова
Да кому может понадобиться этот бездарь?
У него титулы в Ф2 и ФЕ. Может, ему просто не повезло?
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Мадина Уйгурова
Ответ Зелимхан
У него титулы в Ф2 и ФЕ. Может, ему просто не повезло?
ему надо в команду без давления как у быков. но места заняты
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