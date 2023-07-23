Серхио Перес: «90 процентов гонщиков пошли бы на дно в паре с Ферстаппеном»

Теги Феррари Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес рассказал, как ему трудно выступать в паре с Максом Ферстаппеном.

После десяти этапов сезона второй пилот «Ред Булл» уступает напарнику 99 очков.

– Хюлькенберг недавно сказал, что место, которое вы занимаете – самое тяжелое на решетке.

– Он умный гонщик и знает это. Думаю, среди пилотов больше понимания, потому что мы знаем, как это – гоняться в таком болиде, в этой команде. Гонщики понимают это лучше, чем человек, сидящий дома перед телевизором.

– В прошлом году вы говорили, что в паре с Ферстаппеном 90 процентов гонщиков пошли бы на дно.

– Могу подтвердить свои слова. 90 процентов гонщиков пошли бы на дно в паре с Ферстаппеном. Если ты недостаточно силен с психологической точки зрения, ты не можешь выступать за «Ред Булл». Нельзя недооценивать уровень давления.

«Ред Булл» – та команда, где в случае плохой сессии пять пилотов уже готовы занять твое место, есть постоянное давление со стороны прессы. Я никогда не видел подобного в любой другой команде. У пилотов «Феррари», «Астон Мартин», «Мерседеса» – можно назвать любую команду – есть неудачные моменты, но все в порядке. В «Ред Булл» ситуация другая: если у тебя плохой день, ты покидаешь команду.

– Вы считаете, что никто из действующих гонщиков не выиграл бы у Макса на той же машине?

– Не говорю, что никто, но мало кто способен победить Ферстаппена на равной технике.

Люди, сидящие на диване, недооценивают, насколько пилоты чувствительны к изменениям. Какие-то болиды пилотировать легче, а если ситуация выходит из-под контроля, приходится компенсировать это неестественным стилем пилотажа. И в итоге очень небольшие различия превращаются в огромные.

Я спокоен, потому что выкладываюсь по полной. Но, без сомнения, пилотов «Ред Булл» оценивают иначе. У зрителей всегда будет свое мнение, и это нормально. Я сосредоточен на себе.

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6 комментариев

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R_RB
Ну так и ты, Чеко, отнюдь из них не исключение)
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Великий Алонсо
Ментально лузер, не чемпион, да и как гонщик тоже средний по меркам Ф1
+8
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Рнпрл Аари
Ну нормально же первые два сезона проехал, особенно 21 сезон, сейчас то после хорошего старта чего сломался вообще не понятно
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gxi9fh79kk
Ответ Великий Алонсо
Ментально лузер, не чемпион, да и как гонщик тоже средний по меркам Ф1
В точку,именно поэтому он занимает это место!
+1
-1
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LetTong
Ответ Рнпрл Аари
Ну нормально же первые два сезона проехал, особенно 21 сезон, сейчас то после хорошего старта чего сломался вообще не понятно
Ничего себе, а ты смотрел 21 сезон?) Где он там нормально проехал?
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Рнпрл Аари
Ответ LetTong
Ничего себе, а ты смотрел 21 сезон?) Где он там нормально проехал?
Да смотрел, в целом по сезону нормально проехал очень помог Максу в борьбе, больше чем Боттас Хэму (хотя разок Макса да вынес)
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