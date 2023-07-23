Серхио Перес: «90 процентов гонщиков пошли бы на дно в паре с Ферстаппеном»

Серхио Перес рассказал, как ему трудно выступать в паре с Максом Ферстаппеном.

После десяти этапов сезона второй пилот «Ред Булл» уступает напарнику 99 очков.

– Хюлькенберг недавно сказал, что место, которое вы занимаете – самое тяжелое на решетке.

– Он умный гонщик и знает это. Думаю, среди пилотов больше понимания, потому что мы знаем, как это – гоняться в таком болиде, в этой команде. Гонщики понимают это лучше, чем человек, сидящий дома перед телевизором.

– В прошлом году вы говорили, что в паре с Ферстаппеном 90 процентов гонщиков пошли бы на дно.

– Могу подтвердить свои слова. 90 процентов гонщиков пошли бы на дно в паре с . Если ты недостаточно силен с психологической точки зрения, ты не можешь выступать за «Ред Булл». Нельзя недооценивать уровень давления.

«Ред Булл» – та команда, где в случае плохой сессии пять пилотов уже готовы занять твое место, есть постоянное давление со стороны прессы. Я никогда не видел подобного в любой другой команде. У пилотов « », « », « » – можно назвать любую команду – есть неудачные моменты, но все в порядке. В «Ред Булл» ситуация другая: если у тебя плохой день, ты покидаешь команду.

– Вы считаете, что никто из действующих гонщиков не выиграл бы у Макса на той же машине?

– Не говорю, что никто, но мало кто способен победить Ферстаппена на равной технике.

Люди, сидящие на диване, недооценивают, насколько пилоты чувствительны к изменениям. Какие-то болиды пилотировать легче, а если ситуация выходит из-под контроля, приходится компенсировать это неестественным стилем пилотажа. И в итоге очень небольшие различия превращаются в огромные.

Я спокоен, потому что выкладываюсь по полной. Но, без сомнения, пилотов «Ред Булл» оценивают иначе. У зрителей всегда будет свое мнение, и это нормально. Я сосредоточен на себе.

Серхио Перес: «Если бы не ошибка на первом секторе, думаю, оказался бы на четвертом месте»

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