Серхио Перес: «Если бы не ошибка на первом секторе, думаю, оказался бы на четвертом месте»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Перес признал, что добиться большего, чем восьмое место, ему не позволила ошибка на первом секторе.

«Положительный момент в том, что временами мы демонстрировали очень хороший темп. Но из-за такого формата квалификации мы перестарались, играясь с прогревом шин. Я плохо проехал первый сектор, на котором потерял 0,15 секунды. Если бы этого не случилось, то я думаю, что оказался бы на четвертой позиции. К счастью, наш болид должен быть хорош в гоночных условиях.

Если смотреть на отрывы, то пара десятых секунды и правда может многое изменить. Но я в любом случае оптимистично настроен перед гонкой. Поскольку важна будет именно позиция на финише гонки», – рассказал Перес.

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