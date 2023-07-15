Нико Хюлькенберг: «Было бы здорово перейти в «Ред Булл», но место напарника Ферстаппена – пожалуй, самое трудное в «Ф-1»

Теги Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Гельмут Марко Хаас Макс Ферстаппен Авто

Нико Хюлькенберг рассказал, как относится к возможности стать напарником Макса Ферстаппена.

Пилот «Хааса» сообщил, что в прошлом общался с руководством «Ред Булл».

«Были некоторые переговоры с Гельмутом [Марко], но я никогда не чувствовал, что дело приближается к чему-то серьезному.

Как я рассматриваю Макса? Как абсолютного убийцу. У него такой талант от природы, но в то же время он очень милый и обаятельный человек. Он не будет валять дурака, а скажет все напрямую, честно. Я это ценю.

Было бы здорово [перейти в «Ред Булл»], в такую топ-команду. Но в то же время стать напарником Макса… Для пилота это главный вызов. Пожалуй, самое трудное место на решетке», – поделился мыслями Нико в интервью нидерландскому изданию AD.

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3 комментария

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United_LP
Самое трудное - быть пилотом Фур. +болельщиком. Один из видов мазохизма. Еще и Спартака с МЮ если, то вообще джекпот страданий.
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Евгений Франция
Нико и сам бы заплатил РБ за контракт, чтобы смыть с себя безподиумный антирекорд
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