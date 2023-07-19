Андреа Стелла: «Кажется, что без боковых понтонов как у «Ред Булл» командам уже не обойтись»

Руководитель « » высказался об особенностях конструкции болидов «Формулы-1».

В нынешнем сезоне, после того, как болид «Ред Булл» оказался значительно эффективнее остальных, конкуренты начали пытаться копировать аэродинамические решения австрийской команды.

В частности, многие коллективы – и «Макларен» в том числе», – обновили боковые понтоны, сделав их похожими по форме и конструкции на те, которые используются в «Ред Булл».

В то же время босс «Мерседеса» неоднократно заявлял о том, что основное влияние на работу болида оказывает конструкция днища и взаимодействие с диффузором, а форма боковых понтонов не слишком меняет ситуацию.

Стелла не согласился с позицией Вольффа в отношении важности боковых понтонов в общей аэродинамической эффективности болида:

«Если какая-то команда заявляет, что при текущем техническом регламенте форма корпуса болида и боковых понтонов ни на что не влияют, у них должны быть очень длинные носы, как у Пиноккио (смеется).

Каждый специалист по аэродинамике – за счет опыта работы в аэродинамической трубе, проведения симуляций и дальнейших прогонов на трассе знает, что две эти вещи (боковые понтоны и днище) работают как единое целое. На самом деле это действительно очень интересная область, поскольку мы можем видеть, как боковые понтоны различной формы по-разному взаимодействуют с днищем болида.

И сейчас, как кажется, все команды начали двигаться в одном направлении, и я думаю, что этот процесс будет продолжаться.

Концепция « », как кажется, очень хорошо работает, взаимодействуя с днищем, поскольку обеспечивает лучшее прилегание днища к дорожному покрытию (и тем самым увеличивая прижимную силу). Поэтому кажется, что если вы хотите добиться максимальной эффективности работы днища болида, без боковых понтонов такой формы вам уже не обойтись».

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?