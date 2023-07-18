Хайме Альгерсуари: «Ред Булл» – лучшая команда в истории «Ф-1», Ньюи – главная звезда чемпионата»

Хайме Альгерсуари считает «Ред Булл» лучшей командой в истории «Формулы-1».

Испанский диджей и бывший пилот «Формулы-1» проанализировал доминирование «Ред Булл» и , а также отметил роль гения и слаженной командной работы.

– Сделали ли «Ред Булл» и Ферстаппен чемпионат скучным из-за своего невероятного преимущества?

– Такое уже случалось с , с , а затем с . Побеждает пилот на лучшей машине, и так будет всегда. И обычно лучший гонщик пилотирует лучший болид.

– Кто главная звезда чемпионата – Ферстаппен или Эдриан Ньюи, конструктор этой жемчужины?

– Ньюи. Невероятно, что этот гениальный человек до сих пор создает идеальные машины. Как бы то ни было, дело не только в нем, а в команде – во всех областях. «Ред Булл» – лучшая команда в истории «Формулы-1», потому что она не допускает ошибок, нет никаких пробелов в структуре и подходе. Все работает идеально. Команда никогда не ошибается. Она прекрасно работает со стратегией, с пит-стопами… Механики «Ред Булл» также являются лучшими в паддоке.

Главное – выстроить чемпионскую команду. Дело не только в прекрасной машине.

– Ферстаппен – более сильный пилот, чем Хэмилтон или Алонсо?

– Трудно сказать. Но, повторюсь, лучший пилот обычно оказывается в наиболее доминирующей машине, ведь когда все работает так здорово, мотивация растет, все складывается, уверенность становится огромной. Именно это сейчас происходит с Максом. Все идет как по маслу.

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