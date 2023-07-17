Себастьян Феттель о «Ред Булл»: «На самом деле это невероятное достижение – спроектировать и построить болид, который будет быстр на каждом Гран-при»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о выступлениях «Ред Булл» в нынешнем сезоне.
Феттель оценил шансы команды выиграть все Гран-при в сезоне и тем самым установить новый рекорд «Формулы-1».
«На самом деле это невероятное достижение – спроектировать и построить болид, который будет быстр по ходу каждого гоночного уик-энда, на каждой трассе, и будет побеждать соперников. Тот факт, что «Ред Булл» добивается успеха на каждом Гран-при объясняется безупречной работой, стабильностью и мастерством команды.
Сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне? Такой машиной шанс у них безусловно есть. Но для этого команду не должна подводить надежность, в гонках не должно происходить ничего безумного, а также они должны будут пережить все первые круги гонок.
Пока ни одной команде не удавалось этого сделать, хотя «Макларен» был близок к успеху в 1988 году. Так что все возможно. Нам остается только ждать и смотреть.
Нужно отдать должное и Ферстаппену, он выступает на фантастическом уровне. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок. Что до Переса, то я бы не назвал его плохим гонщиком, но вы сами видите, как легко можно допустить ошибку», – рассказал Феттель.
В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10
Комментарии