Себастьян Феттель о «Ред Булл»: «На самом деле это невероятное достижение – спроектировать и построить болид, который будет быстр на каждом Гран-при»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о выступлениях « » в нынешнем сезоне.

Феттель оценил шансы команды выиграть все Гран-при в сезоне и тем самым установить новый рекорд «Формулы-1».

«На самом деле это невероятное достижение – спроектировать и построить болид, который будет быстр по ходу каждого гоночного уик-энда, на каждой трассе, и будет побеждать соперников. Тот факт, что «Ред Булл» добивается успеха на каждом Гран-при объясняется безупречной работой, стабильностью и мастерством команды.

Сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне? Такой машиной шанс у них безусловно есть. Но для этого команду не должна подводить надежность, в гонках не должно происходить ничего безумного, а также они должны будут пережить все первые круги гонок.

Пока ни одной команде не удавалось этого сделать, хотя «Макларен» был близок к успеху в 1988 году. Так что все возможно. Нам остается только ждать и смотреть.

Нужно отдать должное и , он выступает на фантастическом уровне. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок. Что до , то я бы не назвал его плохим гонщиком, но вы сами видите, как легко можно допустить ошибку», – рассказал Феттель.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10