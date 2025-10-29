Владимир Башмаков о VSC в Мексике: «Если знать правила, все понятно, и нет никакой теории заговора»

Башмаков объяснил нашумевший режим VSC в Мексике.

Комментатор Владимир Башмаков уверен, что дирекция гонки поступила правильно, включив режим виртуальной машины безопасности (VSC) незадолго до финиша Гран-при Мехико.

Гонщик «Уильямса » Карлос Сайнс допустил разворот, после чего попытался уехать в карман безопасности. Нейтрализация гонки помешала борьбе Макса Ферстаппена («Ред Булл ») с Шарлем Леклером («Феррари ») за второе место и Оскара Пиастри («Макларен») с Оливером Бермэном («Хаас») – за четвертое.

«Многие сказали: «Ну как так? Машина же стояла в безопасном месте. Специально, чтобы Оскар не прошел Бермана, специально, чтобы Ферстаппен не прошел [Леклера]». Все специально, да. И вообще Оскару, мы знаем, шасси сломали, в бак что-то налили нехорошее – табличка «сарказм» должна здесь появиться.

На самом деле, если знать правила, процедуры, все понятно. И нет никакой теории заговора.

Машина не полностью в кармане, машина дымится. В таких условиях маршалы не могут ее толкать, но они выходят за ограждение, что опасно. И вообще дымящаяся машина по всем нормативам может стать причиной появления красного флага, потому что это очень большая опасность, а здесь всего лишь виртуальный пейс-кар. Поэтому здесь нет никакой теории заговора, просто процедуры», – сообщил Башмаков.

