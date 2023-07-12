Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон продолжает говорить о несправедливости, но мы все были рады за него, когда Льюис доминировал»

Теги Льюис Хэмилтон Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Мерседес Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя отреагировал на предложение Льюиса Хэмилтона ограничить время для работы над развитием болида следующего года.

По мнению Монтойи, из уст Хэмилтона данное предложение звучит странно, учитывая успешную серию Льюиса в прошлом.

«Это очень забавно, потому что Льюис продолжает выходить к журналистам и говорить: «Это несправедливо, это несправедливо».

Он уже предсказывает, что Макс выиграет и в следующем году, но давайте вернемся в прошлое, в период доминирования самого Льюиса. В чем тогда было дело? В гонщике или в машине? Потому что мы все были рады за Льюиса, когда он доминировал.

На самом деле сейчас больше всего то, что перед началом гоночного уик-энда ты не знаешь, кто с кем будет бороться.

Раньше все было довольно предсказуемо – у нас впереди был «Мерседес», потом «Ред Булл», потом «Феррари», а потом все остальные. А теперь у нас есть «Ред Булл», а потом уже все остальные.

Вы смотрите на позиции с 3-й по 12-ю, например, и не знаете, что именно там произойдет. Решили взглянуть на «Уильямс» – а они тут как тут, квалифицируются на 10-й и 12-й позиции, например.

Так что да, я думаю, что новый регламент хорошо повлиял на «Формулу-1». Отрывы сократились. И мы можем говорить о том, что правило ограничения бюджетов команд в определенном смысле действительно сработало.

Да, в «Ред Булл», похоже, действительно сделали колоссальный скачок вперед в работе с машиной, они явно знают что делают, и сейчас они смотрятся лучше всех остальных. Но вот все остальные команды, похоже, находятся в одной группе, одном «пузыре», и это здорово влияет на гонки. Людям есть о чем поговорить», – рассказал Монтойя.

Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при

9 комментариев

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Роман
Великий превозмогатель и борец за справедливость
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Mortimer1
Лука, для тебя "честно" - это когда побеждает мерседес. Во всех остальных случаях ты найдешь тысячу и одно оправдание) Вот что 7 лет самовоза с людьми делает)
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Великий Алонсо
Льюис хоть раз что-то вякнул за уравнение болидов по скорости в период доминирования Мерседеса? Такого не было, все годы были однотипные интервью превозмогания "какая была сложная гонка" и какой молодец Вальттери Боттас.
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Jan Vorontsov
То у Луки только необоримый гений Ньюи мешает Льюису, то РБ лишь за счёт читов выигрывает, а гений Ньюи в равных условиях, получается, не смог бы ничего. Не понимаю, что за колебания линии такие.
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Анатолий Дегтярёв
Молодец Хуан Пабло! Некоторым память отшибло напрочь, Фиардес и Читертон любят поныть, как и их последователи
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Mortimer1
Лука, для тебя "честно" - это когда побеждает мерседес. Во всех остальных случаях ты найдешь тысячу и одно оправдание) Вот что 7 лет самовоза с людьми делает)
Забей) там психолог нужен)
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Великий Алонсо
Льюис хоть раз что-то вякнул за уравнение болидов по скорости в период доминирования Мерседеса? Такого не было, все годы были однотипные интервью превозмогания "какая была сложная гонка" и какой молодец Вальттери Боттас.
Нандо ты же знаешь, что это другое, понимать надо)
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