Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон продолжает говорить о несправедливости, но мы все были рады за него, когда Льюис доминировал»

Бывший пилот «Формулы-1» отреагировал на предложение ограничить время для работы над развитием болида следующего года.

По мнению Монтойи, из уст Хэмилтона данное предложение звучит странно, учитывая успешную серию Льюиса в прошлом.

«Это очень забавно, потому что Льюис продолжает выходить к журналистам и говорить: «Это несправедливо, это несправедливо».

Он уже предсказывает, что Макс выиграет и в следующем году, но давайте вернемся в прошлое, в период доминирования самого Льюиса. В чем тогда было дело? В гонщике или в машине? Потому что мы все были рады за Льюиса, когда он доминировал.

На самом деле сейчас больше всего то, что перед началом гоночного уик-энда ты не знаешь, кто с кем будет бороться.

Раньше все было довольно предсказуемо – у нас впереди был « », потом «Ред Булл», потом «Феррари», а потом все остальные. А теперь у нас есть «Ред Булл», а потом уже все остальные.

Вы смотрите на позиции с 3-й по 12-ю, например, и не знаете, что именно там произойдет. Решили взглянуть на «Уильямс» – а они тут как тут, квалифицируются на 10-й и 12-й позиции, например.

Так что да, я думаю, что новый регламент хорошо повлиял на «Формулу-1». Отрывы сократились. И мы можем говорить о том, что правило ограничения бюджетов команд в определенном смысле действительно сработало.

Да, в «Ред Булл», похоже, действительно сделали колоссальный скачок вперед в работе с машиной, они явно знают что делают, и сейчас они смотрятся лучше всех остальных. Но вот все остальные команды, похоже, находятся в одной группе, одном «пузыре», и это здорово влияет на гонки. Людям есть о чем поговорить», – рассказал Монтойя.

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