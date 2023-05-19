Льюис Хэмилтон о новом фильме про «Формулу-1»: «Моя задача – убедиться в том, чтобы картина получилась достоверной»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какую роль будет исполнять при производстве нового фильма о «Формуле-1».

Хэмилтон является одним из продюсеров фильма Apple+ вместе с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского Моря», «Плохие Парни», «Армагеддон»). Режиссер филь– автор «Топ Ган: Маверик» Джозеф Косински, главную роль будет исполнять Брэд Питт.

«Конечно, я не знаю абсолютно всех деталей и вещей, которыми мы сможем заниматься в паддоке (во рамках съемок) и так далее.

Сейчас я больше занят другими вещами – например, нужно убедиться в том, что со сценарием фильма все будет в порядке. Именно на это сейчас у меня уходит довольно много времени – на чтение вариантов сценария. Я также хочу быть уверен, что у нас будет хороший и разнообразный актерский состав. Хотя это больше задача Джо – убедиться, что мы как можно лучше впишемся в мир «Формулы-1».

Для меня главное – убедиться в том, чтобы фильм получился достоверным, и чтобы все поклонники гонок во время просмотра фильма могли сказать: «Да, верю, это правдоподобно».

Вторая задача – обеспечить взгляд на гонки под другим углом, нежели то, что можно увидеть по телевизору. Сейчас я провожу много времени с Джо и его командой, помогая с написанием сценария, и мне это очень нравится», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

12 комментариев

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nightingale46
я уже боюсь чего там будет, чтобы для Хэма фильм смотрелся реальным!
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irs118return
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клоун как он есть)
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<~Inter~>
Ну тогда на первый план стоит вывести конструкторов и инженеров, а не самих пилотов
+6
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sir_shir
Можно просто взять в сюжет 2021 год со слоганом "Конец эры космовоза" со счастливой правдоподобной концовкой. Вот это понравится)
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yaki2104
Уровень превозмогания будет оценивать.
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MP423
Ответ <~Inter~>
Ну тогда на первый план стоит вывести конструкторов и инженеров, а не самих пилотов
Стоит. Только кто это будет смотреть?
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Minuvert
Если в фильме будет хоть одна сцена с дождём, то фильм сразу станет неправдоподобным
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MaEn
Ответ irs118return
клоун как он есть)
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Ответ MaEn
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Иди уроки делай и читай побольше книг вместо телефона, а то будешь как твой кумирок)
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MaEn
Ответ irs118return
Иди уроки делай и читай побольше книг вместо телефона, а то будешь как твой кумирок)
Про уроки ты опоздал, лет так на 40. 😉
Да и книжки я уже больше пишу, чем читаю.
Так что лучше послушай дядю и подкрути мировозрение... А то оно попахивает.
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irs118return
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Ответ MaEn
Про уроки ты опоздал, лет так на 40. 😉 Да и книжки я уже больше пишу, чем читаю. Так что лучше послушай дядю и подкрути мировозрение... А то оно попахивает.
у тебя развитие остановилось 40 лет назад, радоваться не чему , согласен)
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Ответ Сергей Богатырёв
насчёт книг от вас, пишущего с ошибками на уровне третьеклассника, особенно трогательно слышать)))
а ты что академик у нас правильно пишущий, с понятиями как у ребёнка? )
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