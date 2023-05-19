Льюис Хэмилтон о новом фильме про «Формулу-1»: «Моя задача – убедиться в том, чтобы картина получилась достоверной»

Пилот « » рассказал, какую роль будет исполнять при производстве нового фильма о «Формуле-1».

Хэмилтон является одним из продюсеров фильма Apple+ вместе с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского Моря», «Плохие Парни», «Армагеддон»). Режиссер филь– автор «Топ Ган: Маверик» Джозеф Косински, главную роль будет исполнять Брэд Питт.

«Конечно, я не знаю абсолютно всех деталей и вещей, которыми мы сможем заниматься в паддоке (во рамках съемок) и так далее.

Сейчас я больше занят другими вещами – например, нужно убедиться в том, что со сценарием фильма все будет в порядке. Именно на это сейчас у меня уходит довольно много времени – на чтение вариантов сценария. Я также хочу быть уверен, что у нас будет хороший и разнообразный актерский состав. Хотя это больше задача Джо – убедиться, что мы как можно лучше впишемся в мир «Формулы-1».

Для меня главное – убедиться в том, чтобы фильм получился достоверным, и чтобы все поклонники гонок во время просмотра фильма могли сказать: «Да, верю, это правдоподобно».

Вторая задача – обеспечить взгляд на гонки под другим углом, нежели то, что можно увидеть по телевизору. Сейчас я провожу много времени с Джо и его командой, помогая с написанием сценария, и мне это очень нравится», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария