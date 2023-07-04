Сергей Карякин: «Участие в «Дакаре-2024» невозможно в нынешних условиях»

Теги ФИА ралли-рейды КАМАЗ ралли Дакар Сергей Карякин Авто

Сергей Карякин не выступит на «Дакаре-2024», если условия не изменятся.

Карякин – чемпион ралли-рейда 2017 года. Гонщик отказался от участия в «Дакаре-2023», не согласившись с требованиями ФИА для российских спортсменов. Так же поступила команда «КАМАЗ-мастер».

«Будем смотреть, как меняется санкционная политика. Но в тех условиях, которые сейчас есть, участие в «Дакаре-2024» невозможно», – сказал Сергей.

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