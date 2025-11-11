WRC. «Тойота» подписала сына чемпиона мира Сольберга в качестве замены Рованпере
«Тойота» объявила сменщика Рованперы.
Команда «Тойота» утвердила состав на следующий сезон чемпионата мира по ралли WRC. Вместо двукратного чемпиона Калле Рованперы, который перейдет в «формульные» серии, за японский коллектив будет выступать Оливер Сольберг – сын чемпиона 2003 года Петтера.
В прошедшем сезона Оливер выиграл титул в зачете WRC2, а также одержал победу в основной категории чемпионата на Ралли Эстонии.
Рованпера же планирует в 2026-м принять участие в японской «Супер-Формуле». В случае успеха финн рассчитывает на переход в «Ф-2», а в дальнейшем и в «Ф-1».
Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
