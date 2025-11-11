  • Спортс
  • WRC. «Тойота» подписала сына чемпиона мира Сольберга в качестве замены Рованпере
WRC. «Тойота» подписала сына чемпиона мира Сольберга в качестве замены Рованпере

«Тойота» объявила сменщика Рованперы.

Команда «Тойота» утвердила состав на следующий сезон чемпионата мира по ралли WRC. Вместо двукратного чемпиона Калле Рованперы, который перейдет в «формульные» серии, за японский коллектив будет выступать Оливер Сольберг – сын чемпиона 2003 года Петтера.

В прошедшем сезона Оливер выиграл титул в зачете WRC2, а также одержал победу в основной категории чемпионата на Ралли Эстонии.  

Рованпера же планирует в 2026-м принять участие в японской «Супер-Формуле». В случае успеха финн рассчитывает на переход в «Ф-2», а в дальнейшем и в «Ф-1».

Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
чемпионат мира по ралли
logoКалле Рованпера
Петтер Сольберг
Тойота WRC
