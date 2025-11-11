Шарль Леклер: «Только сплоченность поможет «Феррари» переломить ситуацию в последних трех гонках»

Леклер сказал, что «Феррари» нужно сплотиться.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, где сошел после аварии. Его напарник Льюис Хэмилтон тоже не добрался до финиша из-за полученных повреждений.

«Очень трудный уик-энд в Сан-Паулу. Огорчен тем, что возвращаюсь домой практически без очков в критически важный момент сезона в рамках борьбы за 2-е место в Кубке конструкторов.

Дальше нас ждет тяжелая борьба. Очевидно, только сплоченность поможет нам переломить ситуацию в последних трех гонках. Как всегда, мы выложимся на полную», – написал Леклер в соцсетях.

«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии

