Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Очень похоже на болид «Формулы-2»

Мик Шумахер поделился впечатлениями от управления машиной из «Индикара».

Бывший пилот «Ф-1» и участник программы «Альпин» в гонках на выносливость Мик Шумахер рассказал, каково было пилотировать болид «Индикара», который ему удалось опробовать в рамках недавних тестов новичков в составе команды «Рэйхол-Леттерман ».

«Очень похоже на болид «Формулы-2» – но, возможно, немного сложнее рулить. [Машиной «Индикара »] можно управлять более агрессивно.

[Что касается шин], то они очень похожи на те, что использовали в «Формуле-3» в мое время, когда я два года ездил на шинах «Ханкука». Они продолжали работать на протяжении отрезка, и после 15 кругов все еще были пригодными – можно было показывать приличные времена.

В «Формуле-2», где шины «Пирелли», я старался как можно сильнее беречь заднюю резину. В «Индикаре» ты очень активно атакуешь, чтобы сохранять шины в оптимальном «рабочем окне» на большей части отрезка.

[Если сравнивать с WEC , то у гиперкара] очень разгруженная и свободная задняя ось, особенно это ощущается при входе в поворот. В «Индикаре» вполне похожая ситуация», – поделился Шумахер.

