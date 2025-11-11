Лоран Мекьес: «В Лас-Вегасе постараемся быстрее разобраться с настройками»

Мекьес отказался раскрывать детали о прорыве Ферстаппена в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл » предпочел не делиться подробностями о том, какие именно изменения внесла команда в болид Макса Ферстаппена перед стартом Гран-при Сан-Паулу.

Из-за замены части деталей, изменения настроек и смены мотора после квалификации Ферстаппен начал гонку с пит-лейн и в итоге финишировал на третьем месте.

«Не уверен, что мне интересно вдаваться в подробности. Но позвольте я выскажусь следующим образом. Не считаю секретом, что у нас узкое «рабочее окно» – нам трудно подобрать подходящие настройки для определенной конфигурации трассы, условий и специфики местного покрытия.

В этот уик-энд было непросто найти «рабочее окно» настроек, но в конце концов нам удалось это сделать. Это не значит, что уик-энд в Лас-Вегасе мы начнем с потрясающими настройками. Нам приходится стараться каждый этап – в следующий уик-энд постараемся разобраться быстрее», – отметил Мекьес.

