Зак Браун: «Нельзя менять результаты через 5 часов после гонки, неудача на Гран-при Австрии не должна повториться»

Зак Браун призвал избежать повторения неоднозначной ситуации со штрафами в Австрии.

Результаты Гран-при существенно поменялись через несколько часов после финиша, поскольку стюарды разбирали огромное количество потенциальных нарушений пределов трассы.

«Безусловно, существовало лучшее решение чем то, что случилось. Тем не менее, это уникальный автодром, и я никогда не сталкивался с такой ситуацией с пределами трассы. Я считаю, что мы как «Ф-1» способны на большее. Если появляются результаты гонки, значит, это результаты гонки. Я могу понять, почему так произошло, но мы уже в пятницу знали, что возникнут сложности, и могли бы подготовиться чуть лучше.

На мой взгляд, есть множество способов исправить ситуацию на будущее. Если происходит неудача, важнее всего сделать выводы и не допустить повторения. Нужно все как следует разобрать: как можно было это предотвратить, что стоило сделать иначе.

Снимаю шляпу перед за то, что они занялись проблемой. Было бы легко сказать: «Поднимется большой шум, давайте в следующий раз все сделаем правильно». Они признали, что остались штрафы, и я считаю, что это смелое решение.

Но такое не должно повториться. Мы не можем гоняться, а через пять часов узнавать, что результаты так сильно поменялись», – высказался исполнительный директор « ».

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