Руководитель «Астон Мартин» о протесте: «Мы не боимся создавать хаос, если получаем преимущество»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак не жалеет о протесте на результаты Гран-при Австрии.

Команда посчитала, что во время гонки стюарды наказали не всех нарушителей пределов трассы. прислушалась к « » и спустя несколько часов после финиша выписала штрафы восьмерым участникам. В итоге и отыграли по одной позиции, поднявшись на пятую и девятую строчки, соответственно.

«Мы не боимся расстраивать других, если это происходит по спортивным причинам, а мы получаем преимущество. Мы понимали, что в некоторой степени создадим хаос, если пойдем на это. Но в конечном счете мы должны действовать в интересах команды. Поэтому мы решили подать протест», – сообщил Крак.

Также менеджер ответил на вопрос, изменится ли ситуация в следующем году и сделают ли соперники выводы:

«Думаю, да. Мы сделали выводы после штрафов в прошлом сезоне. У наших гонщиков уши кровоточили, потому что мы повторяли им: не надо нарушать пределы трассы, будут штрафы. Но необходимо помнить, что десять пилотов избежали наказаний – это было возможно».

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