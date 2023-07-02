ФИА отказала «Макларену» в пересмотре штрафа Норриса на Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады ФИА Макларен Формула-1 Гран-при Австрии регламент Ландо Норрис Авто

ФИА отклонило заявку «Макларена» с петицией на пересмотр штрафа Ландо Норриса на Гран-при Канады.

Согласно заявлению стюардов, они посчитали, что «Макларену» не удалось предоставить достаточное значительных, новых или значимых доказательств и данных, которые были недоступны для команды и стюардов на момент принятия решения по штрафу во время гонки в Канаде.

Таким образом, результаты гонки в Монреале оставили без изменений.

«Макларен» подал в ФИА запрос на пересмотр решения стюардов оштрафовать Норриса на Гран-при Канады

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