ФИА отказала «Макларену» в пересмотре штрафа Норриса на Гран-при Канады

ФИА отклонило заявку « » с петицией на пересмотр штрафа на Гран-при Канады.

Согласно заявлению стюардов, они посчитали, что «Макларену» не удалось предоставить достаточное значительных, новых или значимых доказательств и данных, которые были недоступны для команды и стюардов на момент принятия решения по штрафу во время гонки в Канаде.

Таким образом, результаты гонки в Монреале оставили без изменений.

«Макларен» подал в ФИА запрос на пересмотр решения стюардов оштрафовать Норриса на Гран-при Канады