ФИА отказала «Макларену» в пересмотре штрафа Норриса на Гран-при Канады
ФИА отклонило заявку «Макларена» с петицией на пересмотр штрафа Ландо Норриса на Гран-при Канады.
Согласно заявлению стюардов, они посчитали, что «Макларену» не удалось предоставить достаточное значительных, новых или значимых доказательств и данных, которые были недоступны для команды и стюардов на момент принятия решения по штрафу во время гонки в Канаде.
Таким образом, результаты гонки в Монреале оставили без изменений.
«Макларен» подал в ФИА запрос на пересмотр решения стюардов оштрафовать Норриса на Гран-при Канады
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