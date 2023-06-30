«Макларен» подал в ФИА запрос на пересмотр решения стюардов оштрафовать Норриса на Гран-при Канады

Команда « » объявила о подаче заявления на пересмотр штрафа на .

На этапе в Монреале Норрис получил штраф в 5 секунд за медленное движение за машиной безопасности. В решении стюардов отмечается, что Норрис, следовавший за напарником Оскаром Пиастри, снизил скорость, чтобы позволить команде провести двойной пит-стоп без потери времени. Таким образом, Ландо задержал конкурентов. Судьи указывают, что разница в скорости между Норрисом и Пиастри составляла примерно 50 км/ч в поворотах с десятого по 13-й.

«В нормативной базе ФИА существуют инструменты и процессы, которые позволяют стюардам и нашему спорту справляться с операционной сложностью «Формулы-1». В особенности это касается решений, которые принимаются непосредственно во время гонки.

Право на пересмотр – как раз является одним из таких процессов, которые демонстрируют силу организации, позволяющее пересматривать решения в том случае, если это отвечает интересам спорта.

Учитывая данное положение регламента, команда приняла к сведению первоначальное объяснение вердикта стюардов и решила рассмотреть дело в спокойной обстановке и взвешенной манере, проведя всестороннюю проверку, включавшую в себя изучение аналогичных инцидентов. После тщательного и всестороннего изучения данных мы пришли к выводу о существовании достаточного количества доказательств, чтобы подать в запрос на право о пересмотре решения стюардов по данному вопросу», – говорится в заявлении «Макларена».

Ландо Норрис: «Штраф кажется бессмысленным – не думаю, что я сделал что-то не так»