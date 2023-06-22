Фернандо Алонсо: «Обгонять в «Ф-1» тяжело из-за размера болидов, а не из-за массы»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Джордж Расселл Мохаммед бен Сулайем Авто

Фернандо Алонсо развал более существенную проблему, чем снижение массы машин.

О намерении сделать болиды «Формулы-1» легче заявляли президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и руководитель чемпионата Стефано Доменикали. О той же проблеме высказывались и пилоты – в частности, Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Не думаю, что это сильно изменило бы шоу. Я считаю, ситуацию усложняет скорее размер машин, чем масса. Обгонять, бороться в первых поворотах, располагать машину тяжело просто из-за размера, а не из-за массы.

Существенно снизить вес будет трудно, поскольку гибридные моторы в любом случае тяжелее обычных, и безопасность болидов стала гораздо выше. Я знаю, что к этому есть некий интерес – посмотрим, что получится.

Я только за, и легкие машины пилотировать веселее, но в конечном счете, полагаю, на борьбу больше внимания оказывает размер», – поделился мнением гонщик «Астон Мартин».

Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» нужны более легкие машины в 2026 году»

Джордж Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса – большая проблема «Ф-1»

2 комментария

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Serge Vendino
Фелипе тут не при чем
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Великий Алонсо
Все по полочкам разложил, все Фернандо знает. Какой умный человек, если бы не автоспорт, он стал бы учёным и выиграл Нобелевскую премию. Он был рождён чтобы стать Великим.
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