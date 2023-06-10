Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» нужны более легкие машины в 2026 году»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

Серия согласовала моторный регламент на сезон-2026, однако правила, касающиеся шасси, еще не определены.

В начале гибридной эры в 2014-м болиды «Ф-1» стали весить по 691 кг, в 2023-м эта величина выросла до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года.

«Мне хотелось бы, что одна вещь была обозначена очень четко: нам нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше. Я пришел из автоспорта, где легкие машины безопаснее, и они не используют так много топлива.

Достичь цели будет трудно, однако этого хотят все. Так что я за это выступаю: я пришел из ралли, где нет ничего хуже тяжелого автомобиля», – сказал бен Сулайем.

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали тоже признал важность данной проблемы:

«О массе всегда идут разговоры. Как мы знаем, с внедрением гибридных двигателей и батарей масса выросла, что не вполне в природе «Ф-1». Так что это вопрос для обсуждения на будущее».

Джордж Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса – большая проблема «Ф-1»

Эдриан Ньюи: «Если бы ограничений регламента не было, болиды «Ф-1» давно бы превратились в настоящие ракеты»

6 комментариев

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United_LP
Уменьшите размеры. Ей-богу!
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StarsAndArrows
Да и габариты как у Майбаха тоже не нужны)
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Paninaro
В идеале - вернуться к массе и габаритам 2005-2008.
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Рнпрл Аари
Это конечно мысль правильная только вот засчет чего уменьшить? Для этого нужен как минимум отдельный регламент. Значительно уменьшить вес невозможно без изменения габаратов, а уменьшение габаратов это уже вопрос безопасности (монокок, гало, дуга и тд), также придется уменьшить требования по безопасности либо придумать новые конструкции меньших габаритов.
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Rodbert
Большой вес машин никому не вредит, байки о расходе топлива ни о чем, а вот ширину надо конкретно подсократить, либо трассы расширить, что невозможно. Но конечно же они снизят вес и расширят машины так, что в Монако туннель будут чиркать крыльями.
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