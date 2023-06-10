Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» нужны более легкие машины в 2026 году»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

Серия согласовала моторный регламент на сезон-2026, однако правила, касающиеся шасси, еще не определены.

В начале гибридной эры в 2014-м болиды «Ф-1» стали весить по 691 кг, в 2023-м эта величина выросла до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года.

«Мне хотелось бы, что одна вещь была обозначена очень четко: нам нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше. Я пришел из автоспорта, где легкие машины безопаснее, и они не используют так много топлива.

Достичь цели будет трудно, однако этого хотят все. Так что я за это выступаю: я пришел из ралли, где нет ничего хуже тяжелого автомобиля», – сказал бен Сулайем.

Руководитель «Ф-1» тоже признал важность данной проблемы:

«О массе всегда идут разговоры. Как мы знаем, с внедрением гибридных двигателей и батарей масса выросла, что не вполне в природе «Ф-1». Так что это вопрос для обсуждения на будущее».

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