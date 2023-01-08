Джордж Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса – большая проблема «Ф-1»

считает, что увеличение массы болидов может угрожать безопасности.

В 2022 году минимальная масса составляла 798 кг, с нового сезона величина составит 796 кг. За последние десятилетия масса машин «Формулы-1» существенно выросла – во многом это связано с внедрением структур, улучшающих безопасность, и увеличением прочности автомобилей.

«Есть много позитивных моментов, касающихся смены регламента.

Большая проблема – масса. Масса болидов исключительная. В данный момент машины не особо здорово показывают себя на низких скоростях.

Мы делаем болиды все безопаснее и безопаснее, но, естественно, чем они тяжелее, чем больше столкновение с ними напоминает аварию автобуса, а не «Смарта». Воздействие при ударе на одной и той же скорости возросло, если сравнить машину, которая весит где-то 800 кг или более 900 кг на старте гонки, с болидом 15-летней давности, который весил 650 кг.

Уверен, проводится анализ, чтобы найти верный баланс. Не знаю, где проходит черта. Если делать машины все тяжелее, тяжелее, тяжелее, прочнее, прочнее, прочнее, ты пересекаешь грань, за которой слишком тяжелый болид уже не является более безопасным», – отметил пилот « ».

Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу? Поношенные тапочки, настоящие пчелы и лев, носки и зеркала заднего вида