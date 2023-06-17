Фернандо Алонсо об отмене первой практики в Монреале: «Это позор. Время от времени «Формула-1» просто стреляет себе в ногу»

Пилот « » считает недопустимой ситуацию с фактической отменой первой практики перед Гран-при Канады.

Дирекция гонки не смогла возобновить сессию после поломки болида Пьера Гасли из-за неисправности в работе системы камер безопасности.

«Это позор. Да, для команд это тоже не лучшая ситуация, но главным образом пострадали болельщики, которые пораньше пришли на трибуны и хотели посмотреть первую практику, а мы не смогли ее провести.

Такое ощущение, что время от времени « » просто стреляет себе в ногу. Подобные ситуации расстраивают. Мы не смогли выехать на трассу, потому что не работали камеры безопасности, а у «Формулы-1» не было плана «Б» на такой случай», – рассказал Алонсо.

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады